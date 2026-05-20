Вучич провел «открытый и конструктивный» разговор с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Президент Сербии назвал беседу «открытой и конструктивной». Он уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также путь Киева и Белграда в Евросоюз. Также был затронут вопрос экономического сотрудничества.

В этой связи Вучич и Зеленский обговорили предстоящий визит украинской делегации в Сербию, который должен состояться 21 мая. Сербский лидер также отметил, что обсудил с президентом Украины важность диалога и взаимопонимания. Стороны также сошлись в том, что мир и сохранение жизней – это приоритетные ценности.

До этого Вучич заявлял, что Белград хочет заключить с Киевом соглашения по поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. Президент Сербии отметил, что «ситуация в мире становится все сложнее». Вучич также указал на сохраняющиеся высокими цены на нефть, из-за чего Сербия была вынуждена снизить акциз на топливо на 25%.

Ранее Вучич назвал главную внешнеполитическую цель Сербии.