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Политика

Вучич посетит Киев

Вучич заявил о планах встретиться с Зеленским в Киеве 15 июля
Djordje Kojadinovic/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил свое участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет 15 июля в Киеве. Об этом он заявил журналистам в Париже, пишет сербский портал Novosti.

Накануне Вучич прибыл в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран Европейского союза, Североатлантического альянса (НАТО) и «коалиции желающих» в Елисейском дворце. 14 июля он посетил парад по случаю Национального праздника Франции.

«Я кратко обменялся мнениями по различным вопросам с Владимиром Зеленским, с которым должен встретиться примерно через день», — сказал Вучич.

В конце мая Вучич провел телефонный разговор с Зеленским, назвав беседу «открытой и конструктивной». Стороны обсудили двусторонние отношения, путь Киева и Белграда в Евросоюз, а также вопросы экономического сотрудничества.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не станет членом НАТО.

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