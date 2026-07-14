Вучич: Сербию могли бы сразу же принять в НАТО, но конфликты стране не нужны

Сербию могли бы «сразу же» принять в НАТО, но стране не нужны конфликты. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает газета Večernje novosti.

«Я придерживаюсь политики нейтралитета. Я хочу сохранить мир в Сербии. Это непросто. Иногда на тебя смотрят как на 13-ю свинью, становится плохо, и приходится с этим мириться, потому что ты знаешь, зачем это делаешь, и что нет ничего важнее Сербии», — сказал глава республики.

Вучич добавил, что он не принимал участия во встрече «коалиции желающих», поскольку не соглашался присоединиться к ней.

В июне бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО заинтересовано в смене власти в республике и хочет поставить на место президента своего человека — «марионетку на ниточках». Политик добавил, что в альянсе не хотят видеть независимую страну, президента и правительство Сербии.

Ранее Нарышкин оценил участие Сербии в учениях НАТО.