Стало известно, когда Украина сможет производить французское оружие

Украина, вероятно, сможет по лицензии производить французское оружие, в том числе высокоточные ракеты SCALP, лишь после завершения конфликта с Россией. Об этом пишет Telegraph.

Издание отмечает, что в соглашении о предоставлении лицензии на производство французского оружия Украине не указаны конкретные даты, когда с украинских конвейеров сойдет первая партия французского оружия. Сказано лишь, что предусматривается лицензионное производство авиабомб AASM и ракет Scalp «в кратчайшие сроки».

«Учитывая сложность создания заводов, более вероятно, что первые ракеты и бомбы появятся после заключения мирного соглашения и будут либо сохранены в качестве гарантии безопасности, либо проданы обратно в европейские запасы», — пишет издание.

Кроме того, СМИ написало о том, что переданные Украине истребители Rafale Киев сможет начать эксплуатировать только в 2028 году, так как пилотам для их использования нужна серьезная подготовка.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором западные союзники Украины решили добиться усиления противовоздушной обороны страны. Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит лицензию на производство французского оружия, в том числе высокоточных ракет SCALP, авиабомб AASM и зенитных ракет ASTER 30.

Также Макрон рассказал, что Украина закупит у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением.

В июле руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что Украине потребуется два или три года для запуска производства ракет для систем ПВО Patriot по лицензии США.

Ранее стало известно об отставании Франции от Германии и Британии по уровню поддержки Украины.