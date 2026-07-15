Названо число кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов РФ

На сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов выдвинули порядка 40 кандидатов от девяти партий. Об этом на заседании сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, больше всего кандидатов — по шесть — будут баллотироваться в Республике Мордовия, Белгородской и Тверской областях. Также зарегистрирован один кандидат от одной партии. Кроме того, продолжается период выдвижения кандидатов в одном регионе России, добавила Памфилова.

По информации ЦИК, всего на выборы депутатов законодательных органов субъектов России выдвинуто 7 тыс. 65 кандидатов.

До этого стало известно, что в сентябрьских выборах в Государственную думу примут участие не больше 11 партий.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее кандидатов от Партии пенсионеров утвердили на выборы в Госдуму.