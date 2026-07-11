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Политика

Кандидатов от Партии пенсионеров утвердили на выборы в Госдуму

ЦИК РФ заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия России подтвердила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, а также список кандидатов по одномандатным округам от Партии пенсионеров. Это решение было принято на заседании членов ЦИК, пишет РИА Новости.

На встрече Центризбиркома были утверждены постановления о заверении как федерального списка кандидатов, так и списка по одномандатным округам, выдвинутых Партией пенсионеров.

«Решение принято единогласно», — заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова по завершении голосования.

Центральная избирательная комиссия России начала процесс заверения документов Партии пенсионеров для выборов депутатов Госдумы девятого созыва 5 июля. На заседании 7 июля ЦИК проинформировал представителей партии о некоторых недостатках, которые были обнаружены.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября, подчеркивая важность этих выборов как ключевого события в политической жизни страны.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму.

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