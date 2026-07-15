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Политика

В Совфеде заявили об истощении Европы из-за Украины

Сенатор Пушков: война на истощение постепенно истощает саму Европу
Владимир Федоренко/РИА Новости

Война на истощение, которую Евросоюз объявил России, постепенно истощает саму Европу. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон собрал ряд лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского в Париже 14 июля для того, чтобы «продемонстрировать неуклонную поддержку Украины со стороны ЕС и единство Европы по этому вопросу». Однако это единство «покрыто трещинами», что доказывает отказ ряда стран участвовать в финансировании Украины в 2027 году «по линии НАТО», а также сокращение числа помогающих Киеву европейских стран с 21 до 14.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что план канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС не находит поддержки, а об отправке британских и французских солдат на Украину сейчас молчат. При этом Макрону осталось быть президентом меньше года, а у Мерца можно наблюдать «очень низкий рейтинг» и «плохие перспективы», напомнил сенатор.

«Это «единство» покрыто трещинами, как покрыто морщинами лицо глубокой старухи. <…> Морщин на лице старушки-Европы все больше. Война на истощение, которую ЕС объявил России, постепенно истощает саму Европу», — отметил он.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором западные доноры Украины решили усилить противовоздушную оборону страны. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Киев получит лицензию на производство вооружений, в том числе высокоточных ракет SCALP.

1 июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США в рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам Евросоюза больше ответственности на европейском направлении и на Украине.

Ранее Симоньян объяснила, в чем Европа заблуждается относительно России.

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