Лидеры европейских стран стремятся выставить свою политику демократической, хотя по факту не уважают базовые свободы человека, включая свободу слова и мысли, что подтверждается блокировкой СМИ с альтернативной точкой зрения, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Сегодня активно звучат обвинения в том, что Россия якобы планируется в будущем вступить в войну с Европой, хотя никаких интересов у РФ в этом нет, заявила она в интервью швейцарскому журналисту, главному редактору и издателю еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кёппелю, передает RT.

Симоньян подчеркнула, что Европа, заявляя об уважении базовых свобод человека, «отключила все разумные голоса», в том числе заблокировала телеканал RT и ввела цензуру, что позволяет навязывать жителям свою точку зрения.

«И именно поэтому европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и с чем-то идти на следующие выборы, сейчас очень легко убедить население, что Россия собирается воевать с Европой, а Европа сейчас якобы «предотвращает» эту войну, – добавила главред RT. – Это неправда. И все разумные люди это понимают».

Симоньян подчеркнула, что у России нет интересов в Европе. Что касается конфликта на Украине, то Москва в течение восьми лет пыталась защитить русское население Донбасса от угнетения, в то время как лидеры поддерживающих Киев европейских стран помогали ему, спровоцировав локальный конфликт. Именно в защите русских людей на Украине заключается вопрос, а не в том, что Россия преследует свои интересы в Европе ,подчеркнула Симоньян.

«Всё дело в русских людях на Украине. Дело не в Берлине. Дело не в Париже. Нам не нужна Эйфелева башня. Она нам даже не нравится. Она довольно уродливая», – заявила главред телеканала.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян. Обвиняемыми по делу проходили 12 человек, включая лидера террористической организации Михаила Балашова. Его приговорили к 25 годам колонии, другие фигуранты получили до 17 лет лишения свободы. Их признали виновными в создании и участии в деятельности террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое и хулиганстве, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по признакам национальности.

Симоньян ранее высказалась о будущем Украины.