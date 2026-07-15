Трамп не стал говорить, будут ли США отправлять военных для захвата острова Харк

Трамп уклонился от ответа на вопрос о захвате иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о возможности отправить американских военных для захвата острова Харк, который расположен на расстоянии 25 км от побережья Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу сказать вам этого, было бы глупо делать это (говорить об этом. — «Газета.Ru»)», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о планах по захвату иранского острова.

Трамп также отказался отвечать на уточняющий вопрос о проведении наземной операции в Иране.

При этом он заявил, что «иногда наземная операция бывает нужна», у США «есть другие люди», которые могут провести ее за них. Кого он имеет в виду, американский лидер не уточнил.

8 июля президент США на саммите НАТО в Анкаре допустил захват иранского острова. По его словам, Вашингтон может сделать это и Тегеран не сможет ему помешать.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать содействие в деэскалации конфликта и установлении стабильности в Иране.

Ранее американский десантный корабль вышел из строя во время конфликта с Ираном.