Американский десантный корабль вышел из строя из-за поломки во время конфликта с Ираном

Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту в первые недели войны с Ираном вышел из строя из-за поломки двигателя, лишив командование США военных вариантов действий в критический период. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на чиновников.

В публикации отмечается, что инцидент произошел, когда США ввели блокаду всех судов, входящих или выходящих из портов Ирана, а также рассматривалась возможность захвата иранского острова Харк.

Источники утверждают, что у USS Boxer вышел из строя главный циркуляционный насос охлаждения двигателя во время переброски корабля на Ближний Восток. В результате этого он встал на ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане в ожидании запчастей.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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