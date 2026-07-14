КСИР пригрозил остановкой экспорта топлива с Ближнего Востока

С территории Ближнего Востока не будет экспортироваться «ни капли нефти и газа», пока в регионе продолжается агрессия со стороны США. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана), передает Reuters.

В КСИР добавили, что действия США не приведут ни к чему, кроме как к задержке открытия Ормузского пролива. При этом решение об атаках на американские объекты в Кувейте и Бахрейне стало ответом на удары по Ирану, подчеркнули в корпусе.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее в ООН предупредили о последствиях из-за блокады Ормузского пролива.