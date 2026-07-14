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Политика

Трамп изменил условие для прохода судов стран Персидского залива через Ормузский пролив

Трамп: сбор за проход через Ормузский пролив будет заменен на торговые сделки
Mark Schiefelbein/AP

Для прохода через Ормузский пролив странам Персидского залива нужно будет заключать торговые и инвестиционные сделки с США вместо уплаты сбора. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я решил заменить 20% компенсационный сбор США торговыми и инвестиционными сделками, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что это решение позволит привлечь огромный объем инвестиций. При этом, по словам американского лидера, сделки принесут значительную пользу самим странам Персидского залива.

Накануне Трамп заявил, что США снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами, но все остальные страны могут свободно им пользоваться. На фоне заявления главы США, судя по данным торгов, подорожание нефти ускорилось на 5%, и баррель ключевой американской марки Brent стал стоить больше $80.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее в России высмеяли действия Трампа в Ормузском проливе.

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