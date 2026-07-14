Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

«Цирк уехал, а клоуны остались»: в России высмеяли действия Трампа в Ормузском проливе

Политолог Ордуханян назвал клоунадой действия Трампа в Ормузском проливе  
Jacquelyn Martin/AP

Заявление президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль США и решение взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через него, является политической клоунадой американского лидера. У США нет «физической способности» подкрепить слова делом. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это можно было бы назвать рэкетом, если бы была физическая способность [у США] осуществить все эти мероприятия. Мы с вами прекрасно понимаем, что США даже со своими союзниками не в состоянии это сделать... Подобные заявления — это клоунада, очередная политическая клоунада, которая не имеет никакого основания для какого-либо доверия... Цирк уехал, а клоуны остались», — подчеркнул он.

Ордуханян обратил внимание, что на самом деле США не взяли под контроль Ормузский пролив, а Иран продолжает играть главную роль в регионе.

«Это абсолютная бравада [со стороны США]. Все те корабли, которые идут с согласия Ирана, успешно проходят [пролив]. При этом все корабли, которые пытаются пройти без согласия Ирана (под гарантией Америки или без), подвергают себя риску и иногда и атакуются. Вот и вся разница», — указал американист.

Вашингтон требовал от Тегерана публично заявить об обязательствах не бить по коммерческим судам. Однако Исламская Республика сообщила, что морской пусть останется закрытым «до окончания вмешательства США в регионе». 13 июля Трамп объявил, что США берут под свой контроль Ормуз и будут взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через пролив. После этого Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.

Ранее Трамп пообещал несколько серий «сильных ударов» по Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!