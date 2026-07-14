«Цирк уехал, а клоуны остались»: в России высмеяли действия Трампа в Ормузском проливе

Заявление президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль США и решение взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через него, является политической клоунадой американского лидера. У США нет «физической способности» подкрепить слова делом. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это можно было бы назвать рэкетом, если бы была физическая способность [у США] осуществить все эти мероприятия. Мы с вами прекрасно понимаем, что США даже со своими союзниками не в состоянии это сделать... Подобные заявления — это клоунада, очередная политическая клоунада, которая не имеет никакого основания для какого-либо доверия... Цирк уехал, а клоуны остались», — подчеркнул он.

Ордуханян обратил внимание, что на самом деле США не взяли под контроль Ормузский пролив, а Иран продолжает играть главную роль в регионе.

«Это абсолютная бравада [со стороны США]. Все те корабли, которые идут с согласия Ирана, успешно проходят [пролив]. При этом все корабли, которые пытаются пройти без согласия Ирана (под гарантией Америки или без), подвергают себя риску и иногда и атакуются. Вот и вся разница», — указал американист.

Вашингтон требовал от Тегерана публично заявить об обязательствах не бить по коммерческим судам. Однако Исламская Республика сообщила, что морской пусть останется закрытым «до окончания вмешательства США в регионе». 13 июля Трамп объявил, что США берут под свой контроль Ормуз и будут взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через пролив. После этого Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.

Ранее Трамп пообещал несколько серий «сильных ударов» по Ирану.