The Hill: законопроект Грэма о санкциях против РФ за год увеличился в два раза

Конгресс США обсуждает принятие законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма об усилении антироссийских санкций. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, парламентарии думают над тем, чтобы принять документ в память о Грэме, которого не стало 11 июля после «непродолжительной и внезапной болезни». Как отметили журналисты, законопроект был вынесен на рассмотрение еще в апреле прошлого года, но процесс застопорился, так как глава государства Дональд Трамп вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шанс принять документ появился в декабре 2026 года, но тогда демократы оказались против. Их насторожили пункты, ослабляющие некоторые санкции и предполагающие наличие у американского лидера широких полномочий в вопросе введения пошлин. При этом Грэм незадолго до своей кончины заявил, что достиг сделки с Белым домом по законопроекту. В материале утверждается, что продвижению инициативы помогло то, что Трамп в последнее время начал активнее поддерживать Украину, в том числе пообещав предоставить ей лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.

Отмечается, что новая версия законопроекта о санкциях умещается на 61 странице, тогда как предыдущий вариант занимал всего 31 страницу. Документ включает в себя требование отчитываться перед конгрессом перед отменой рестрикций против РФ и санкции против заводов по производству сжиженного природного газа. Кроме того, в проекте прописаны вторичные санкции против государств, помогающих Москве обходить уже введенные ограничения или закупающих у нее большие объемы топлива.

13 июля телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп якобы собирается поддержать законопроект Грэма о новых антироссийских санкциях. При этом сам американский лидер позже заявил, что еще не принял решение по этому вопросу.

Ранее экономист оценил готовность Трампа поддержать законопроект Грэма о санкциях против РФ.