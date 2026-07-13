Стало известно о планах Трампа поддержать инициативу Грэма о санкциях против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержит законопроект сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России. Об этом, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что еще несколько дней назад было неясно, поддержит ли глава государства законопроект напрямую, поскольку Трамп неоднократно подвергал его критике и настаивал на большей свободе действий при введении антироссийских санкций.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн в интервью телеканалу заявил, что Белый дом тесно сотрудничает с законодателями в этом вопросе, и выразил надежду на скорый успех.

Законопроект, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее Рубио заявил о работе над новыми санкциями против России.