Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Стало известно о планах Трампа поддержать инициативу Грэма о санкциях против России

CNN: Трамп поддержит законопроект Грэма об антироссийских санкциях
Yves Herman/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержит законопроект сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России. Об этом, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что еще несколько дней назад было неясно, поддержит ли глава государства законопроект напрямую, поскольку Трамп неоднократно подвергал его критике и настаивал на большей свободе действий при введении антироссийских санкций.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн в интервью телеканалу заявил, что Белый дом тесно сотрудничает с законодателями в этом вопросе, и выразил надежду на скорый успех.

Законопроект, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее Рубио заявил о работе над новыми санкциями против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!