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Политика

Экономист высказался о планах Трампа поддержать инициативу Грэма о санкциях против России

Экономист Новиков: Трамп может отложить применение новых санкций против РФ
Ken Cedeno/Reuters

Вероятность того, что президент США Дональд Трамп поддержит инициативу скончавшегося сенатора Линдси Грэма о санкциях против России, велика. Причем редакция этого законопроекта вряд ли будет сильно отличаться от изначально предложенной. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

При этом, по его словам, утверждение новых санкций руководством Соединенных Штатов не означает немедленного объявления экономической войны Москве.

«Этот законопроект предоставляет право президенту, но не означает немедленного применения. Мы уже неоднократно видели, что Трамп очень любит оказывать давление, в том числе и психологическое, на партнеров. <...> Будет ли он реально применять эти меры, и насколько они применимы, на самом деле, большой вопрос», — сказал Новиков.

Он напомнил, что в прошлом году Трамп пытался оказать давление на Индию в ограничении закупок российской нефти, но не достиг желаемых результатов.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил накануне телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее Трамп заявил о разных взглядах с Грэмом по вопросу конфликта на Украине.

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