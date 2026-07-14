Верховная рада отправила в отставку премьера Украины

Депутаты Верховной рады проголосовали в поддержку отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Об этом парламент сообщил в Telegram-канале.

«За проголосовало 258 народных депутатов», — говорится в сообщении.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Юлии Свириденко и обновлении правительства. По его словам, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

В этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко после отставки, скорее всего, займет должность посла страны в США. Он отметил, что смена главы дипломатической миссии в Вашингтоне — это вынужденный шаг. В то же время парламентарий назвал его логичным в нынешней ситуации.

13 июля Свириденко подала в Верховную раду заявление об отставке. Назначение нового главы кабмина республики ожидается в четверг, 16 июля.

Ранее Свириденко объяснила роль Зеленского в ее отставке с поста премьера Украины.