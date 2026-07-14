Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Глава МИД Литвы назвал главную проблему с новым пакетом санкций против России

Глава МИД Литвы признал проблемы с согласованием 21-го пакета санкций против РФ
Global Look Press

Задержка принятия 21-го пакета антироссийских санкций станет сигналом о неспособности Евросоюза договориться по жестким мерам в отношении Кремля. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает 15min.lt.

Литовский министр выразил надежду на то, что санкции удастся принять до конца июля. По его словам, в процессе их обсуждения проявилась та же проблема, которая возникала и с предыдущим пакетом: страны-участницы ЕС все чаще ставят в приоритет свои интересы и склонны пересматривать уже согласованные меры.

«Эта тенденция <...> заключается в том, что страны все больше выдвигают свои экономические интересы на первый план и таким образом отодвигают более жесткие решения или, наоборот, склонны пересматривать ранее принятые решения», — заявил Будрис.

Своим заявлением он подтвердил слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая признала, что страны ЕС выдвигают различные возражения против отдельных санкций, в том числе в отношении российской нефти.

При этом, как пишет «Европейская правда», наиболее проблемные пункты 21-го пакета и так уже смягчены.

Ранее патриарха Кирилла исключили из 21-го пакета санкций против РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!