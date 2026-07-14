Глава МИД Литвы назвал главную проблему с новым пакетом санкций против России

Задержка принятия 21-го пакета антироссийских санкций станет сигналом о неспособности Евросоюза договориться по жестким мерам в отношении Кремля. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает 15min.lt.

Литовский министр выразил надежду на то, что санкции удастся принять до конца июля. По его словам, в процессе их обсуждения проявилась та же проблема, которая возникала и с предыдущим пакетом: страны-участницы ЕС все чаще ставят в приоритет свои интересы и склонны пересматривать уже согласованные меры.

«Эта тенденция <...> заключается в том, что страны все больше выдвигают свои экономические интересы на первый план и таким образом отодвигают более жесткие решения или, наоборот, склонны пересматривать ранее принятые решения», — заявил Будрис.

Своим заявлением он подтвердил слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая признала, что страны ЕС выдвигают различные возражения против отдельных санкций, в том числе в отношении российской нефти.

При этом, как пишет «Европейская правда», наиболее проблемные пункты 21-го пакета и так уже смягчены.

Ранее патриарха Кирилла исключили из 21-го пакета санкций против РФ.