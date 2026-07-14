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Политика

Министр иностранных дел Словакии обвинил Запад в срыве урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Словакии Бланар: Запад сорвал урегулирование украинского конфликта
Kira Hofmann/Global Look Press

Страны Запада сорвали урегулирование украинского конфликта, которое было возможно вскоре после его начала. Об этом министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил в интервью изданию Štandard.

По мнению политика, урегулирование конфликта было возможно вскоре после его начала на основе договоренностей, которых стороны достигли на переговорах в Минске и Стамбуле. Однако принятие соглашения сорвал Запад. Бланар напомнил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон от имени западных стран отверг возможность урегулирования.

Глава МИД Словакии подчеркнул, что с тех пор весь процесс начал лишь усложняться, и сейчас уже будет очень трудно найти какое-либо соглашение, условиями которого будет полностью довольна хоть одна сторона.

Бланар отметил, что Украине придется определиться с компромиссом, в том числе касающимся территории.

11 июля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия не закрывает двери для переговоров о мире на Украине.

Ранее в Госдуме назвали условие для возобновления переговоров по Украине.

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