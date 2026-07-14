В Кремле прокомментировали санкции ЕС против мессенджера «Макс»

Песков назвал неприемлемыми и репрессивными санкции ЕС против «Макса»

Россия считает неприемлемым решение Евросоюза ввести санкции в отношении мессенджера «Макс». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

«Мы также не приемлем и считаем введение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции», — ответил представитель Кремля на вопрос о новых европейских ограничениях.

Песков напомнил, что «Макс» — не единственный мессенджер, в отношении которого в Евросоюзе применяются «репрессивные действия».

«Поэтому здесь европейцы проявляют <...> свой не демократичный, а скорее репрессивный подход», — добавил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность в том, что «Макс» вопреки европейским санкциям продолжит «достаточно бурно и успешно» развиваться.

Накануне Евросоюз расширил санкционный список, включив в него разработчика «Макса» — ООО «Коммуникационная платформа», которое в начале 2026 года было переименовано в ООО «Мах». Кроме того, под европейские санкции попала компания VK.

Ранее посол Бразилии назвал антироссийские санкции незаконными.