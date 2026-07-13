ЕС ввел санкции против юрлица мессенджера «Макс»

Европейский союз ввел санкции против юридического лица мессенджера «Макс». Об этом говорится в документах ЕС.

Под ограничительные меры попало ООО «Коммуникационная платформа». В начале 2026 года компания сменила наименование на ООО «Мах».

При этом в самом холдинге заявили, что санкции не влияют на работу VK и «Макса» — приложения доступны пользователям в обычном режиме.

3 июня мессенджер «Макс» стал недоступен для скачивания в App Store. В компании сообщили, что уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения и работают над решением возникшей ситуации.

В VK отметили, что уже установленное приложение работает в обычном режиме.

Сейчас «Макс» можно скачать через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте сервиса.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что компания Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру «Макс», удалив приложение из цифрового магазина приложений. По его словам, ежедневная аудитория приложения составляет 60 млн человек, из них 25 –30% — пользователи устройств iOS.

Ранее глава «Ростелекома» назвал Apple врагами после удаления «Макса» из App Store.