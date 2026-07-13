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Политика

Посол Бразилии назвал антироссийские санкции незаконными

Посол Бразилии дос Сантос: санкции против России носят незаконный характер
Максим Блинов/РИА Новости

Бразилия всегда заявляла о необходимости соблюдать международное право и положения Устава ООН, но санкции против России носят незаконный характер. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

«Санкции против России носят односторонний и незаконный характер. Однако это не означает, что мы должны игнорировать те эффекты, которые имеют место быть от применения этих незаконных санкций», — заключил Родригес дос Сантос.

Он отметил, что Бразилия заинтересована в более тесном сотрудничестве с Россией в плане энергетики, но всегда стоит помнить о рисках.

«Естественно, существуют определенные риски, связанные с логистикой, транспортировкой и методами оплаты, и они должны оцениваться каждой отдельной компанией самостоятельно. При этом СПГ — это продукция стратегического значения для Бразилии, и поэтому естественным кажется, что бразильские и российские компании рассматривают возможность долгосрочного сотрудничества в этой сфере», — сказал посол.

В конце мая министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что переговоры по долгосрочным поставкам сжиженного природного газа из России в Бразилию перешли в «предметную стадию».

Полную версию интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве России анонсировали переориентацию поставок СПГ из Европы в Азию.

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