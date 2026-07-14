В Кремле ответили на слова Мерца о гарантиях безопасности для Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о гарантиях безопасности для Украины.

Представитель Кремля назвал этот вопрос ключевым среди прозвучавших в ходе общения с журналистами. По его словам, заявление Мерца свидетельствует о тупиковости позиции европейских стран.

«Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно», — добавил он.

По его мнению, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования.

Накануне канцлер выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров.

25 июня Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. По его словам, Украина находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой.

Позже Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров.

Ранее Мерц дерзко обратился к России.