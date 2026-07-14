Мерц призвал начать переговоры по Украине

Мерц: пора сесть за стол переговоров по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Трансляцию его выступления по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже вел YouTube-канал DRM News.

По словам Мерца, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров.

Вместе с тем канцлер подчеркнул, что европейские страны намерены и дальше усиливать давление на Россию.

13 июля Мерц выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров.

25 июня Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. По его словам, Украина находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой.

Ранее Мерцу посоветовали последовать примеру Шольца и позвонить Путину.