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Политика

Мелания Трамп помогла украинским и российским детям воссоединиться с семьями

Львова-Белова отметила роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями
Evan Vucci/Reuters

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена, передает ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что процесс воссоединения семей осуществляется через налаженный рабочий канал, благодаря которому она контактирует с Украиной при поддержке таких международных организаций, как Международный комитет Красного Креста и Святой Престол, а также при участии первой леди США.

Львова-Белова добавила, что по состоянию на конец прошлого года 29 детей из 21 семьи вернулись к своим близким в Россию, 129 детей из 104 семей — на Украину и в другие страны.

В августе 2025 года, когда Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом на Аляске, Мелания Трамп через супруга передала российскому лидеру письмо, посвященное теме украинских детей.

В Кремле публично не комментировали получение этого письма, однако в октябре 2025-го Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее послание. По ее словам, после переговоров на Аляске восемь украинских детей воссоединились с семьями. Также она заявила о существовании прямого «канала коммуникаций» с российским лидером и достижении договоренности о сотрудничестве «на благо всех людей», вовлеченных в украинский конфликт.

Позднее первая леди США передала президенту Белоруссии Александру Лукашенко просьбу поговорить с Путиным о якобы вывезенных в РФ украинских детях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Львова-Белова рассказала о контактах РФ с Украиной по вопросу воссоединения семей.

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