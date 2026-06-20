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Политика

Львова-Белова рассказала о контактах РФ с Украиной по вопросу воссоединения семей

Львова-Белова: РФ контактирует с Киевом по вопросу возвращения детей их семьям
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия продолжает контакты с Украиной по вопросу воссоединения детей с их семьями и обсуждает все запросы Киева. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, это единичные случаи. То есть, если раньше это были десять, двадцать человек, то сейчас речь идет о четырех, пяти, семи детях.

В основном это ситуации, касающиеся семейных споров, когда мама в России, а папа находится на Украине, или наоборот. Аппарат омбудсмена предлагает медицинскую и другую помощь, спрашивает мнение ребенка, но влиять на семейные ссоры может лишь опосредованно, уточнила Львова-Белова.

18 июня Львова-Белова сообщила, что частые атаки украинских беспилотников на территорию России пока не позволяют провести акцию по воссоединению с семьями на Украине четверых детей, на которых готовы документы.

Ранее Львова-Белова сообщила представителю ООН о преступлениях Украины против детей.

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