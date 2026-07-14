Европейский министр назвал главную угрозу глобальной безопасности

Конфликт на Украине несет угрозу для безопасности не только Европы, но и всего мира. Об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр иностранных дел Словении Тоне Кайзер.

«Это самая большая угроза не только европейской безопасности, но и глобальной безопасности», — сказал он.

Кайзер подчеркнул, что Словения продолжит оказывать поддержку Украине, и отметил, что Любляна выделила €43,8 млн по программе PURL, по которой закупается американское оружие для Киева.

Также он рассказал, что на саммите НАТО в Анкаре, который прошел с 7 по 8 июля, члены альянса добились «позитивного результата», и объединение «стало сильнее, чем прежде», ведь союзники пришли «к четкому пониманию» того, что «трансатлантическая безопасность не может быть разделена».

19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий НАТО может случиться прямое столкновение России и альянса, которое приведет к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Также в июне депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев призвал власти страны добиться мира с Россией, чтобы не допустить «ядерной катастрофы».

13 июля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед французскими вооруженными силами сказал о необходимости готовиться к «грядущим войнам».

Ранее политик объяснил, почему мир стоит на пороге «большой катастрофы».