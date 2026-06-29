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Политика

В Верховной раде Украины испугались возможной «ядерной катастрофы»

Депутат Рады Гетманцев: Украине надо добиться мира, чтобы избежать ядерной войны
Даниил Гетманцев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина должна добиться мира с Россией, чтобы избежать ядерной войны. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Считаю, что наша общая задача — не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!» — отметил парламентарий.

По его словам, спекуляции на тему ядерного конфликта представляют собой верх цинизма и безответственности. Гетманцев счел подобные высказывания недопустимыми для жителей страны, которая до сих пор сталкивается с последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Депутат назвал заявления о ядерной войне «темными пророчествами» и добавил, что их транслируют считающие себя «патриотами и гуманистами» люди.

В начале июня совладелец одного из крупнейших украинских производителей ракет и беспилотников Fire Point Денис Штилерман сообщил, что Киев якобы способен самостоятельно создать ядерное оружие. Как он сказал, сейчас у Украины нет технологических препятствий для реализации инициативы, при этом ее отказ от советского ядерного арсенала не принес стране обещанных гарантий безопасности. В России назвали эти слова элементом информационной войны и напомнили о разведданных, согласно которым европейские государства могут помогать Украине в ядерной сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России призвали серьезно относиться к ядерным угрозам Украины.

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