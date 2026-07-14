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Политика

В Крыму указали на законную цель в Германии для ВС РФ

Константинов назвал немецкий завод по производству дронов законной целью ВС РФ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал завод по производству дронов в Германии законной целью для российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о заводе по производству дронов для Украины.

«Этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что новая волна помощи Киеву от Берлина приведет к эскалации конфликта.

11 июля американский сенатор Линдси Грэм посетил на Украине предприятия компании SkyFall, где ему продемонстрировали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

Сенатор осмотрел производство, расположенное глубоко под землей, и отметил, что оно соответствует самым передовым технологиям.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна в 2026 году произведет около 10 млн беспилотников. По его словам, при этом Киев имеет возможности, чтобы удвоить этот показатель. Он добавил, что санкции против России «начали действовать», при этом подчеркнув, что их недостаточно.

Ранее в МИД РФ анонсировали публикацию адресов производств БПЛА для Украины в Канаде.

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