В Совфеде заявили о стремлении России к переговорам по Украине

Россия не закрывает двери для переговоров о мире на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он заявил, что прошедший саммит НАТО в Анкаре стал «мероприятием злобы и ненависти к России». Генсеку Марку Рютте и сторонникам обострения удалось «пробить» такую линию, что зафиксировано в декларации по итогам мероприятия, констатировал парламентарий.

По его словам, в отношениях России и Запада наступил период охлаждения в вопросе урегулирования конфликта на Украине, который «надо переждать».

«Во-первых, надо внимательно посмотреть, что происходит в самом украинском государстве. Во-вторых, у нас на линии фронта очевидны успехи. Мы продвигаемся вперед. Мы наносим масштабные удары по военно-техническим структурам Украины и будем продолжать это делать. Нужно терпение, наступательность и открытость для здравых контактов», – заявил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Россия «не закрывает двери для контактов и конкретных переговоров, нацеленных на урегулирование». Однако в них никто не хочет входить, а партнеры даже пытаются их «захлопнуть». Москва не может и не будет этого допускать, ориентируясь на предметный и результативный диалог, подчеркнул политик.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее профессор призвал Украину как можно быстрее заключить мир с Россией.