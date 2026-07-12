Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно созвониться с президентом России Владимиру Путину по примеру экс-канцлера Олафа Шольца, считает заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер. Мнение он высказал в интервью газете Bild.

«Я хотел бы, чтобы Фридрих Мерц как канцлер Германии тоже стремился бы к разговору (как это делал Шольц. — прим. ред.)», — поделился Фронмайер.

Депутат заявил, что, когда он слышит заявления немецких политиков или видит происходящее на саммите, у него возникает ощущение, что Германия уже находится в состоянии войны с Россией.

Сам Мерц в начале 2026 года назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» Германии и выражал надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. При этом в прошлом году в интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер дал понять, что не будет инициировать разговор с российским президентом во избежание дальнейшей эскалации.

Ранее сенатор Пушков раскритиковал обложку журнала Der Spiegel с заголовком «Наша война против России».