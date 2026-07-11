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Политика

Посол Франции анонсировал «важные события» на встрече «коалиции желающих» в Париже

Посол Франции Вейсьер: на встрече коалиции желающих произойдут важные события
Ludovic Marin/Reuters

Посол Франции на Украине Гаэль Вейсьер анонсировал «важные события» на предстоящей встрече «коалиции желающих», которая пройдет в Париже. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, Украина и Европа «размышляют» над проблематикой европейской противовоздушной обороны.

«Нас ждут в ближайшие дни важные события. Вам известно, наверное, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон пригласил членов коалиции желающих присутствовать на традиционном военном параде, который пройдет 14 июля на Елисейских полях. Видное место на этом событии будет так же занимать Украина в лице ее президента», - сказал Вейсьер.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Ранее профессор призвал Украину как можно быстрее заключить мир с Россией.

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