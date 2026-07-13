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Политика

Стало известно, зачем посла РФ вызвали в МИД Германии

Посол Нечаев решительно отверг домыслы ЕС о кибератаках со стороны России
Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев в МИД ФРГ решительно отверг домыслы Евросоюза о кибератаках со стороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

В посольстве подтвердили, что Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где до него довели содержание заявления ЕС с осуждением якобы совершаемых российскими государственными структурами и негосударственными субъектами кибератак» против госорганов и объектов критической инфраструктуры государств объединения и Украины.

В дипмиссии подчеркнули, что домыслы ЕС оказались не подкрепленными какими-либо доказательствами. Нечаев подчеркнул, что угрозы насчет расширения европейских рестрикций не останутся без последствий.

13 июля сообщалось, что в российское дипломатическое ведомство вызвали посла Германии в РФ Александра Графа Ламбсдорффа.

Незадолго до этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ пояснили, что «еще раз четко заявили» о своей позиции по поводу кибератак, якобы совершаемых пророссийскими хакерами. При этом никаких доказательств в связи с этими взломами министерство не привело.

Ранее сообщалось, что МИД Франции вызовет посла России.

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