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Политика

«Страшно было?»: Путин поговорил с героем из Дагестана, спасшим 23 человека при паводке

Путин пообщался с юношей, спасшим 23 человека при паводке в Дагестане
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» отдельно пообщался с 19-летним Шамилем Устарбековым из Дагестана, который спас 23 человека во время паводка в регионе. Об этом пишут «Известия».

Российский лидер «на ушко» спросил у героя, было ли ему страшно. Парень честно ответил, что «чуть-чуть».

«Конечно, бывает страшно. Это нормальная реакция нормального человека. Но наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи», — отметил глава государства.

Путин добавил, что именно борьба со своими страхами делает человека сильнее. По его мнению, благодаря таким качествам россияне совершают подвиги в тылу и в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил, что молодого героя Шамиля Устарбекова наградили выплатой в размере 5 млн рублей и квартирой за спасение 23 человек во время наводнения в Дагестане. Юноша с аутизмом вынес людей из затопленного перехода на своей спине. Также парламентарий назначил молодого человека своим помощником в сфере общественной и государственной деятельности.

Ранее популярный блогер продал машину, чтобы помочь пострадавшему от наводнений Дагестану.

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