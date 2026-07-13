МИД Франции вызовет посла России

Посла России Алексея Мешкова в Париже в ближайшее время вызовут в МИД Франции из-за обвинений в кибератаках. Об этом заявил министр иностранных дел пятой республики Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM TV.

По его словам, Франция также введет санкции в отношении девяти физических лиц и четырех компаний, которые якобы несут ответственность за эту киберкампанию.

Дипломат уточнил, что Франция стала одной из 10 стран Европы, в отношении которых были осуществлены кибератаки. Атакам подверглись, в том числе министерства и компании. Барро указал, что целью хакеров был «саботаж и шпионаж».

В июне французские СМИ сообщали, что в результате хакерской атаки во Франции могли быть похищены данные свыше 70 тысяч государственных служащих. Кибератака затронула специальный сервис Tchap, который предназначен для обмена сообщениями между сотрудниками государственных структур.

В мае во Франции задержали 15-летнего подростка по подозрению в продаже данных, похищенных в результате кибератаки на государственное агентство France Titres

Ранее в Европе сотрудники ФБР задержали иранца за совершение кибератак.