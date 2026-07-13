Путин вручил спецпремию охранникам атакованного ВСУ общежития в ЛНР

Президент России Владимир Путин вручил специальную премию «Все для Победы!» охранникам общежития атакованного Украиной колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Об этом пишет РИА Новости.

«На форуме Путин вручил специальную премию – кубок «Все для Победы!» охранникам атакованного ВСУ общежития колледжа в Старобельске Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину», — говорится в материале.

22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ООН запросила данные о расследовании удара ВСУ по колледжу в Старобельске.