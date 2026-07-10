ООН запросила данные о расследовании удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Управление Верховного комиссара ООН запросило у России сведения о расследовании удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, ее цитирует ТАСС.

«Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», — сказала она.

Омбудсмен также добавила, что в ближайшее время российская сторона предоставит ответ.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Австралии показали фильм об атаке ВСУ на колледж в Старобельске.