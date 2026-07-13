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Политика

Путин раскрыл, кто на Западе борется с Россией

Путин: русофобская часть Запада борется с Россией, пока страна развивается

Русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, пока страна идет вперед и развивается. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание, что пока «русофобская, агрессивная» часть коллективного Запада борется с Россией, стране удается развивать экономику, укреплять финансы, совершенствовать Вооруженные силы и добиваться новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

До этого Путин заявил, что Россию не устраивают навязываемые коллективным Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств. По словам российского лидера,
РФ выступает за другие по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, уважение между всеми странами и равенство, свободный выбор ими путей своего развития.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.

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