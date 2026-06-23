Путин уличил Запад в неоколониальных амбициях

Россию не устраивают навязываемые коллективным Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», которое зачитал его помощник Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам российского лидера, западные страны стремятся вмешиваться во внутренние дела других независимых государств, заставляют их менять внешнюю политику. Россия, как и очень многие в мире, выступает категорически против таких «правил», подчеркнул Путин.

Российская Федерация выступает за другие по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, уважение между всеми странами и равенство, свободный выбор ими путей своего развития, заявил Путин.

Путин также выразил уверенность, что участникам форума будет над тем порассуждать и поспорить, учитывая крайне сложную обстановку в мире.

Ранее Путин заявил, что Россия противостоит коллективному Западу в лице НАТО.