Путин заявил, что Народный фронт полностью оправдал себя за годы существования

Путин: Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования

Общероссийский народный фронт (ОНФ) полностью себя оправдал за 15 лет существования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения форума «Все для победы», передает пресс-служба Кремля.

«Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям. А это значит, в конечном итоге, всей стране, всему российскому государству», — сказал глава государства.

13 июля Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит форум «Все для Победы».

Мероприятие проводится с 2022 года. Активисты Народного фронта делятся лучшими практиками помощи бойцам СВО и рассказывают о достигнутых успехах. Президент России традиционно не пропускает форумы ОНФ.

Глава государства обычно выступает на форуме с приветственной речью, говоря о важнейших направлениях поддержки фронта. Также президент может вручить отличившимся активистам награды.

Ранее в Москве предложили создать проект для помощи бойцам.