В Москве предложили создать проект для помощи бойцам

Ветеран СВО Александр Шелковой предложил создать проект «Народный ВПК», который поможет системно поддерживать бойцов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Суть моей инициативы – оперативно переводить реальные полевые запросы в конкретные технические задания, минуя излишние согласования», — рассказал Шелковой во время общественной дискуссии в рамках проекта Общественной палаты Москвы «Городской диалог: слушаем, обсуждаем, воплощаем».

Он добавил, что для устойчивой поддержки участников СВО нужно системное взаимодействие.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Общественной палаты Москвы, ректор МГЮА Виктор Блажеев, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев и другие.