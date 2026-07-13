В Польше захотели «выгнать» украинских беженцев на фронт

Все молодые украинцы, проживающие в Польше, должны вернуться на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ. Об этом заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.

«Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — сказал министр во время пресс-конференции.

По его мнению, депортировать на родину необходимо и тех украинских беженцев, которые «разъезжают на роскошных автомобилях» и нарушают общественный порядок в Польше.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий.

Зеленский также обращался к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста, которые покинули страну и переехали в Европу на время проведения военных действий. Это делается в рамках мобилизации, так как в рядах ВСУ из-за тяжелых потерь наблюдается нехватка личного состава.

По данным на конец мая 2026 года, статус временной защиты в Евросоюзе имели 4,38 млн беженцев с Украины. За месяц их число выросло на 7795 человек, или на 0,2%.

Ранее в Европе заметили тенденцию «выдавливания» приехавших с Украины беженцев.