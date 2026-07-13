Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

В Польше захотели «выгнать» украинских беженцев на фронт

Косиняк-Камыш: украинцы призывного возраста должны вернуться для службы в ВСУ
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Все молодые украинцы, проживающие в Польше, должны вернуться на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ. Об этом заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.

«Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — сказал министр во время пресс-конференции.

По его мнению, депортировать на родину необходимо и тех украинских беженцев, которые «разъезжают на роскошных автомобилях» и нарушают общественный порядок в Польше.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий.

Зеленский также обращался к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста, которые покинули страну и переехали в Европу на время проведения военных действий. Это делается в рамках мобилизации, так как в рядах ВСУ из-за тяжелых потерь наблюдается нехватка личного состава.

По данным на конец мая 2026 года, статус временной защиты в Евросоюзе имели 4,38 млн беженцев с Украины. За месяц их число выросло на 7795 человек, или на 0,2%.

Ранее в Европе заметили тенденцию «выдавливания» приехавших с Украины беженцев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!