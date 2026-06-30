В Европе заметили тенденцию «выдавливания» приехавших с Украины беженцев

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил о политической тенденции «выдавливания» украинцев из Европы. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я вижу определенные тенденции. Я путешествовал по Европе в последние месяцы, встречался с украинцами во многих странах и слышал много историй о, как вы сказали, «выдавливании». Я видел сокращение социальных выплат, которые создают серьезные трудности для людей. Я видел сокращение жилищных программ», — сказал О'Флаэрти.

По его словам, это не массовое явление, однако оно существует, и «это неприемлемо». Граждане Украины попадают в «антиммигрантскую риторику крайне правых сил», которые обвиняют приезжих во всех проблемах общества. Комиссар подчеркнул, что это очень опасная тенденция.

Украинские СМИ писали, что 26 июня Еврокомиссия опубликовала свое предложение о продлении Директивы о временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер отметил, что Киев сам просил ЕС лишить украинских мужчин возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту.

Ранее первая страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам.