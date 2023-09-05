«Купили себе выход»: как Украина будет возвращать мужчин из Европы

Киевские власти хотят вернуть мужчин-украинцев, которые покинули страну и переехали в Европу на время проведения военных действий. Это делается в рамках мобилизации, так как у Украины не хватает военнослужащих. Польша уже начала выдавать украинских беженцев призывного возраста. О том, согласится ли Европа депортировать украинцев, читайте в материале «Газеты.Ru».

Обозреватель Стивен Брайан в материале для Asia Times пишет, что Украина предпринимает масштабные действия по набору мужчин для создания новой армии численностью 500 тысяч человек к 2025 году.

«Чтобы сделать это, стране придется обратиться к обеспеченным мужчинам, которые, в основном, купили себе выход из военных действий», — добавил обозреватель.

По мнению автора материала, Украина проведет в Европе крупную кампанию с требованием вернуть украинских мужчин, которые покинули родину. Планируется, что эти граждане будут служить в армии.

Сейчас в Европе проживает 5,2 млн беженцев с Украины, причем 1,2 млн человек находятся в Польше, сообщает Брайан.

По данным обозревателя, молодые люди продолжаю покидать Украину. Брайан считает, что в ближайшее время ужесточат правила пересечения границ.

Польша начала выдавать украинских граждан

Власти Польши начали выдавать Украине граждан, которые сумели выехать из страны, заплатив взятки,. Об это сообщает издание Rzeczpospolita.

Все началось с заявления председателя правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии заявил о требовании украинских правоохранительных органов экстрадировать мужчин призывного возраста, которые незаконно пересекли границу, спасаясь от мобилизации. Затем президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить все постановления о нетрудоспособности, вынесенные военными комиссиями после 24 февраля 2022 года.

По данным Главного управления Пограничной службы, с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в Польшу въехало 2,87 млн украинцев в возрасте 18-60 лет, а выехало 2,8 млн. сейчас власти Польши не могут найти 80 тысяч мужчин призывного возраста.

«Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но после вычета выездов из въездов в Польшу остается около 80 тысяч украинцев, которые потенциально могут быть мобилизованы в стране. Сколько из них действительно соответствовало требованиям отсрочки? Неизвестно», — заявила лейтенант Анна Михальская, пресс-секретарь пограничной службы.

По мнению Федира Вениславского из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, эти 80 тысяч человек могли бы быть мобилизованы и помогли бы укрепить оборону и безопасность страны. Он не исключает, что сотрудники правоохранительных органов могут начать преследовать украинских граждан за рубежом, так как некоторые из них бежали нелегально. Более того, на Днепре регулярно задерживают посредников, которые помогают пересечь границу.

По информации издания, некоторые украинцы, которые за деньги помогали незаконно пересечь границу, уже депортированы.

Более 180 тысяч украинцев лишатся отсрочки

На сайте Верховной рады опубликовали законопроект, согласно которому более 180 тысяч украинских мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование, лишатся права на отсрочку от мобилизации.

В тексте пояснительной записки к законопроекту говорится, что в прошлом году в учебные заведения страны поступили более 100 тысяч мужчин, которые захотели получить «уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования». По состоянию на 28 августа число таких украинцев составило 74 059. Согласно новым правилам, им не предоставят отсрочку.

ТАСС сообщил, что в Киеве начали мобилизовать мужчин старше 50 лет.

По словам очевидцев, повестки вручают в общественных местах: на остановках, в магазинах и парках. Один из собеседников агентства рассказал, что рано утром в киевское общежитие пришли представители призывной комиссии и забрали всех мужчин, приехавших на заработки.

Тысячи украинцев прячутся от мобилизации

Издание The Economist выяснило, что для уклонения от мобилизации украинцы становятся опекунами инвалидов, даже если им не нужна помощь, регистрируют брак по расчету с недееспособными или же разводятся, фиктивно забирая полную опеку над детьми. Огромное число попадающих под призыв вновь стали студентами.

Стоимость перехода через границу составляет примерно $5 тысяч. Не у каждого есть такие деньги, поэтому некоторые пытаются найти выход своими силами. Однако в отдаленных районах легко затеряться, телефоны там плохо работают. Попытки переплыть реку Тиса, которая пролегает по части границы Украины с Венгрией и Румынией, трагично закончились для 19 человек.

Мужчины, которых поймали при выезде из страны, получают штраф. А в отношении организаторов преступления возбуждают уголовные дела.