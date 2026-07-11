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Политика

В Европе увеличилось число украинских беженцев

Евростат: число украинских беженцев в Европе продолжает возрастать
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Количество беженцев с Украины в странах Европы продолжает возрастать. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что за май число украинских граждан со статусом временной защиты увеличилось в 22 странах Европейского союза из 26. Самый большой прирост зарегистрирован в Италии — на 6250 человек (+15,3%). Далее следуют ФРГ — на 3610 (+0,3%) и Испания — на 2295 (+0,9%).

При этом в трех европейских странах количество украинских беженцев уменьшилось: в Болгарии — на 12 345 человек (-14,8%), Польше — на 3750 (-0,4%), Франции — на 665 (-1,3%).

Евростат отмечает, что резкое уменьшение количества граждан Украины может быть связано не с массовым отъездом, а с особенностями национальной процедуры снятия с учета получателей временной защиты.

В целом по Евросоюзу на конец мая статусом временной защиты имели 4,38 млн беженцев с Украины. За месяц их число выросло на 7795 человек, или на 0,2%.

9 июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Евросоюз планирует отказать военнообязанным гражданам Украины в предоставлении убежища, так как у Киева наблюдается нехватка людей для фронта.

Ранее в Европе сочли дискриминацией лишение украинцев-призывников временной защиты.

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