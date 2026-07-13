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Политика

ЕС перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Rzeczpospolita: ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
IMAGO/Global Look Press

Евросоюз вскоре перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам, как мужчинам, так и женщинам. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Согласно информации издания, Еврокомиссия может объявить об изменениях в июле, новые правила начнут действовать с марта 2027 года. Временное убежище будут предоставлять гражданам Украины, имеющим специальное свидетельство о том, что они не подлежат мобилизации.

«Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает», — поделился с изданием профессор Мацей Душчик, заместитель министра внутренних дел и администрации, отвечающий за миграционную политику.

9 июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Евросоюз планирует отказать военнообязанным гражданам Украины в предоставлении убежища, так как у Киева наблюдается нехватка людей для фронта.

По информации украинских СМИ, 26 июня Европейская комиссия представила предложение о продлении Директивы о временной защите для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако это не коснется тех, кто уклоняется от военной службы в Украине. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что Киев сам обратился к ЕС с просьбой лишить украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет права на временную защиту.

Ранее экс-нардеп оценил планы ЕК лишить защиты военнообязанных украинских беженцев.

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