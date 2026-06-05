Украина просит Евросоюз лишить мужчин от 23 лет права на временную защиту

Европейский союз обсуждает возможность лишения украинских мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту, этого требует Киев. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, сообщает УНИАН.

«Это также то, что просят нас сделать украинцы», – заявил Бруннер по итогам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Отмечается, что в ходе мероприятия особое внимание уделялось позициям стран, которые приняли больше всего беженцев. Речь идет о Чехии, Германии, Польше, Австрии и государствах Балтии.

Как подчеркнул Бруннер, в ближайшие недели Еврокомиссия подготовит план с описанием дальнейших шагов в отношении украинских мужчин призывного возраста и правил предоставления защиты.

До этого Euractiv писал, что Евросоюз изучает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая появилась после начала конфликта с Россией. Потенциальные меры будут применяться к новым заявителям, говорится в тексте.

Ранее Польша поддержала исключение украинцев-призывников из списков на временную защиту ЕС.