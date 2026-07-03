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Политика

Экс-нардеп оценил планы ЕК лишить защиты военнообязанных украинских беженцев

Экс-нардеп Олейник: комплектование ВСУ за счет беженцев не поможет Киеву
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» прокомментировал планы Европейской комиссии (ЕК) лишить временной защиты украинских беженцев призывного возраста.

По словам экс-парламентария, мобилизационный ресурс в Европе насчитывает порядка 700–800 тысяч человек, которые крайне необходимы Киеву из-за критической ситуации с комплектованием армии.

«Вчера, например, послушал депутата украинского парламента Анну Скороход, которая заявила прямо, что командиры ей говорят — 90% сейчас приходят непригодных, наркоманы, с психическими отклонениями, заболеваниями, при которых они не должны служить в армии, ну и возраст», — отметил Олейник.

При этом он уверен, что украинское руководство не успеет решить проблему комплектования ВСУ за счет мобресурса из Европы.

Украинские СМИ писали, что 26 июня ЕК опубликовала свое предложение о продлении Директивы о временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер отмечал, что Киев сам просил ЕС лишить украинских мужчин возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту.

Ранее в Европе заметили тенденцию «выдавливания» приехавших с Украины беженцев.

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