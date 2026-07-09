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Политика

Украинцам намерены отказывать в убежище в ЕС из-за нехватки людей в ВСУ

Глава МВД Эстонии Таро призвал лишать убежища в ЕС военнообязанных украинцев
Global Look Press

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Евросоюз планирует отказать военнообязанным гражданам Украины в предоставлении убежища, так как у Киева наблюдается нехватка людей для фронта. Об этом сообщает портал Delfi.

«Украинские власти сами отметили, что им необходимы все доступные людские ресурсы», — отметил Таро.

По информации украинских СМИ, 26 июня Европейская комиссия представила предложение о продлении Директивы о временной защите для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако это не коснется тех, кто уклоняется от военной службы в Украине. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что Киев сам обратился к ЕС с просьбой лишить украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет права на временную защиту.

В настоящее время временную защиту в странах Европейского союза получают около 4,4 миллиона украинцев.

Ранее экс-нардеп оценил планы ЕК лишить защиты военнообязанных украинских беженцев.

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