«Позор человечества»: в Польше показали, где место Зеленского

Кандидат в мэры польского Кракова Марианна Шрайбер смяла и выбросила на помойку портрет президента Украины Владимира Зеленского в образе фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Провокационный ролик появился у нее в соцсетях.

На видео Шрайбер сначала стоит с портретом Зеленского, у которого над губой характерные усы. Свои действия политическая активистка дополнила речью о бандеровцах, заявив, что «они — не герои, а позор человечества».

«К сожалению, даже по прошествии лет мы не дождались извинений. Наоборот, есть люди, которые делают из них героев в своей стране», — сказала Шрайбер, намекнув на Зеленского.

В конце ролика она смяла портрет и выбросила его на помойку со словами: «Место людей, которые героизируют преступников, в мусорке истории».

Отношения между Украиной и Польшой обострились в связи с решением Зеленского присвоить одному из элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. 6 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно сократила поставки военной техники и вооружений Киеву.

Ранее Шрайбер выложила ИИ-видео с осквернением флага Украины.